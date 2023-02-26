شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجمهورية للسباحة البارالمبية للمسافات القصيرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأحد فعاليات بطولة الجمهورية للسباحة البارالمبية للمسافات القصيرة التى تنظمها اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، وذلك بحمام سباحة نادى مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

ويشارك فى البطولة 250 سباحا وسباحة من مختلف الإعاقات الحركية والمكفوفين والشلل الدماغى للكبار والناشئين تحت 15 سنة ، و تستمر فعاليات البطولة علي مدار ثلاثة ايام.

وتشهد البطولة إقامة 92 سباقا للسيدات والرجال بالإضافة إلى سباقات التتابعات والمختلط، ويطبق القانون الدولي على جميع السباقات.

يذكر أن مصر تنظم فى الفترة الحالية بطولة مصر الدولية للطاولة البارالمبية تحت إشراف اللجنة والتى سبقها البطولة العربية البارالمبية ايضا.