شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الداخلية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، اليوم الأحد، تدريبات استشفائية استعداداً لمواجهة الداخلية، المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل، باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري

ويخوض اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الاهلى وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا مساء أمس، السبت، تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، فيما يؤدى البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

ويتطلع كولر خلال مران اليوم وغداً لتجهيز لاعبيه جيداً لمباراة الداخلية التي يأمل فى الفوز بها من أجل مواصلة الانتصارات المحلية، التى كان آخرها الفوز على أسوان بثلاثة أهداف دون رد عصر الثلاثاء بالجولة التاسعة عشرة للمسابقة، وسجل ثلاثية المارد الأحمر كهربا وأحمد عبد القادر ومجدى أفشة.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف ولايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والاسماعيلى لمشاركته في كأس العالم للأندية.