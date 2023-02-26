شكرا لقرائتكم خبر عن هل تسبب التحكيم فى تعادل الأهلى وهزيمة الزمالك بأفريقيا؟ عادل عقل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي المغربي رضوان جيد (44 عاما- دولى منذ 2009) قدّم أداء جيدا، خلال إدارته لمواجهة الترجي التونسي والزمالك التي أقيمت مساء السبت باستاد رادس وانتهت بفوز الترجي 2/صفر.

وقال عقل، في الاستوديو التحليلي بتليفزيون ”الخليج 365”، إن الشخصية الحاسمة للحكم المغربي ساعدته بشكل كبير في السيطرة على المباراة، وكان موجودا في الميعاد، وأحسن تقدير الأخطاء الفنية على الفريقين، بعدما سمح بالتنافس العادل على الكرة والالتحام المشروع طبقا للقانون، فكان معيار تقدير الأخطاء واحدا على الفريقين، ولم يتأثر بالجماهير الغفيرة التي ملأت جنبات ملعب رادس، وكان حاسما مع اللاعبين، ولم يسمح بالاعتراض أو إضاعة الوقت، كما تدخل بشكل جيد لمنع الاحتكاك.

كما أحسن تطبيق القانون خاصة عندما تدخل بشكل سريع عند إصابة أحد لاعبى الفريقين حرصا على سلامة اللاعبين طبقا للقانون.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في 7 مناسبات؛ 5 من نصيب الفريق المضيف مقابل إنذارين للزمالك في تقدير جيد للعقوبات الانضباطية.

وعن مبارة الأهلي وصن دوانز قال عقل: إن الدولي الإثيوبي تسيمبا باملاك (44 عاما - دولى منذ 2009) ظهر بلياقة بدنية جيدة خلال إدارته لمواجهة الأهلي وصن دوانز الجنوب أفريقي التي انتهت بتعادل الفريقين 2/2.

وأشار عقل إلى أن الحكم أحسن تقدير الأخطاء الفنية، إذ تدخل بالصافرة واحتسب ركلة جزاء صحيحة للأهلي، وكان يجب أن ينذر مدافع الفريق الضيف في الدقيقة 51 من عمر المباراة، إلا أنه لم يظهر بشخصية متواضعة، مما جعله يفرط في البطاقات للسيطرة على اللقاء، بعدما أشهر 8 إنذارات بواقع 4 لكل فريق، في الوقت الذى كان رحيما مع مدافع الأهلي محمد هاني، الذى كان يستحق الطرد المباشر في الدقيقة 6، واكتفى بإنذاره فقط.

كما تغاضى عن إشهار البطاقة الحمراء "إنذار ثان" لمهاجم الأهلي محمد طاهر في الدقيقة 78 من عمر اللقاء، في الوقت الذى تسرع في إشهار أكثر من بطاقة أخرى لفريق صن دوانز، ويؤخذ عليه عدم الدقة في تقدير الوقت بدل الضائع، خاصة في شوط اللقاء الثاني الذى كان لا يقل عن 8 دقائق.

ويبقى التأكيد على أن المساعدين في المباراتين ظهروا بيقظة وتمركز جيد، وسمحوا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة وتعاونوا مع حكام الساحة في إدارة اللقاء طبقا للقانون إلى جانب أن الحكم الرابع في المباراتين سيطروا على المنطقة الفنية بشكل جيد.

المغربى رضوان جيد يؤكد تفوق التحكيم العربي على الأفريقي، خاصة فيما يخص حكام الساحة، وهذا ينذر بناقوس خطر على التحكيم بالقارة السمراء.