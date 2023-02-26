شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الطلائع مرانه اليوم ثم يعلن عماد النحاس قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود الثنائى مصطفى الخواجة وفريد شوقى لاعبى الفريق في مباراة الاتحاد السكندري بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب مصطفى الخواجة عن الطلائع في مباراتى إنبى والداخلية بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز التى خسرها الفريق بهدف دون رد، حيث حصل اللاعب على الكارت الأحمر مباشرة وبالتالي يغيب مباراتين، بينما غاب فريد شوقى عن مباراة إنبى بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

وعكف عماد النحاس وجهازه المعاون خلال الأيام الماضية على تصحيح الأخطاء والسلبيات التى ظهرت بالفريق مؤخراً، من أجل تصحيحها لعدم تكرارها فى المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري من أجل تحسين ترتيب الطلائع بجدول مسابقة الدورى.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26.