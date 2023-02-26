شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة فيوتشر والجيش الملكي المغربي فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق فيوتشر ضيفاً على الجيش الملكي المغربي فى مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان فيوتشر قد تعادل في أول جولتين أمام، إسكو كارا التوجولي وبيراميدز، بنفس النتيجة هدف لمثله، ليحصد أبناء على ماهر نقطتين فقط.

موعد مباراة فيوتشر والجيش الملكى

تقام مباراة فيوتشر والجيش الملكي المغربي فى التاسعة مساءً على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالمغرب.

صافرة كونغولية لإدارة مباراة فيوتشر والجيش الملكي

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة مباراة فيوتشر والجيش الملكي لطاقم تحكيم كونغولي، وسيدير الطاقم الكونغولي بقيادة جيان جاك ندالا المباراة ويعاونه أولييفيه سفاري وجوليان نيجيلا وجاستن كالابا.

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية

ويتصدر الجيش الملكي المغربي المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بعد التعادل أمام بيراميدز والفوز على إسكو كارا التوجولي، ويأتي فيوتشر في المركز الثاني برصيد نقطتين، فيما يحل بيراميدز في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا يأتي فريق إسكوا كارا برصيد نقطة واحدة.

التشكيل المتوقع لفيوتشر

ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – محمود رزق – محمود مرعي – جوزيف نجويم، الوسط: مهند لاشين – غنام محمد - محمد فاروق – ناصر ماهر - محمد رضا "بوبو"، الهجوم: أحمد عاطف.