شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يشارك فى البطولة العربية للأندية مع الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر مشاركة فريق طلائع الجيش لكرة القدم فى البطولة العربية للأندية التى ستنطلق مبارياتها التمهيدية فى شهر مارس القادم، ويشارك فى البطولة من مصر ناديا الأهلى والزمالك.

جاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية بعد حصوله على المركز الرابع محققاً المربع الذهبى عن جداره الموسم الماضى 2021 / 2022 برصيد 56 نقطة، متفوقا على فيوتشر الذي امتلك نفس رصيد النقاط، لكن بالمواجهات المباشرة تفوق طلائع الجيش، حيث فاز الطلائع على فيوتشر بهدف نظيف ذهاباً وإياباً، ولولا اختيارات إتحاد الكرة للأندية المشاركه في دوري الأبطال الأفريقي وبطولة الكونفدرالية الأفريقية التي اعتمدت علي ترتيب الأندية في نهاية الدور الأول لشارك طلائع الجيش في بطولة الكونفدرالية.

ليشارك الطلائع في البطولة العربية، وهي البطولة التي شارك فيها الطلائع مرتين من قبل عندما حل رابع الدورى العام موسم 2006 / 2007، 2007 / 2008، وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع منذ صعوده لدورى الأضواء والشهرة.

كان طلائع الجيش لكرة القدم قد بدأ الموسم الماضى بالفوز بكأس السوبر المصرى للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الأهلي 3 - 2 بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين.

من جانبه قال اللواء أيمن المصرى، مدير الكرة بنادى طلائع الجيش، إن النادى ينتظر وصول التعليمات التنظيمية للبطولة العربية وموعد التصفيات التمهيدية المؤهلة للنهائيات التى ستنطلق خلال شهر مارس القادم.