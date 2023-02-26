ناصر عباس: ركلة جزاء صحيحة الأبرز فى لقاء الأهلى وصن داونز

الحالة الأولى: فى الدقيقة 50 يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح لاعب الأهلى بيرسى تاو نتيجة العرقلة الواضحة من لاعب صن داونز، الحكم قريب والقرار صحيح ولم يتردد في اتخاذ القرار نتيجة الرؤية الواضحة والتفاصيل التى شاهدها بشكل جيد.

فى مباراة من المباريات متوسطة الصعوبة نجح الحكم الإثيوبي فى إدارتها بشكل جيد، نتيجة التفاهم بينه وبين طاقم التحكيم، وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:-

محمد يوسف

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