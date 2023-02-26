شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلة جزاء صحيحة الأبرز فى لقاء الأهلى وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى * صن داونز
المسابقة: دور المجموعات دورى أبطال أفريقيا
النتيجة: هدفان مقابل هدفين
حكم الساحة: باملاك تسيما
فى مباراة من المباريات متوسطة الصعوبة نجح الحكم الإثيوبي فى إدارتها بشكل جيد، نتيجة التفاهم بينه وبين طاقم التحكيم، وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:-
الحالة الأولى: فى الدقيقة 50 يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح لاعب الأهلى بيرسى تاو نتيجة العرقلة الواضحة من لاعب صن داونز، الحكم قريب والقرار صحيح ولم يتردد في اتخاذ القرار نتيجة الرؤية الواضحة والتفاصيل التى شاهدها بشكل جيد.
اللياقة البدنية: أداء بدنى جيد وقراءة اللعب موجودة وتحمل عام وتحمل سرعة وسرعة قصوى.
الحكام المساعدون: تعاون جيد من الحكام المساعدين طبقا للقانون ومساعدة فى احتساب المخالفات القريبة.