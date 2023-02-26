شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الترجى: درسنا الزمالك بشكل متكامل.. وعلاقتنا قوية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نادر داوود، المدرب المساعد لفريق الترجى التونسى، أنه درس فريق الزمالك بشكل قوى ونجح فريقه فى غلق كل المساحات على لاعبيه، واستطاع تحقيق الفوز والاقتراب من التأهل.

وقال نادر داوود، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "درسنا الزمالك بشكل متكامل وكنا محضرين بشكل قوى؛ لأنه من أفضل الأندية فى أفريقيا، ولكن يمر بمرحلة صعبة بعد الهزيمة من شباب بلوزداد فى مصر، وحاولنا منعه من العودة للانتصارات على حسابنا".

وأضاف داوود: "الفوز اليوم كان مهما جدا لنا من أجل الاقتراب من حسم الصعود مبكرا بالانتصار بالثلاث مباريات، وحاولنا فرض رقابة قوية على سيف الجزيرى وأحمد زيزو لأنهما من أخطر لاعبى الزمالك، وأغلقنا على كل مفاتيح الزمالك".

وتابع مدرب الترجى: "فى الشوط الثانى نبيل معلول تعامل مع كل تغييرات فيريرا، والروح كانت جميلة بين الفريقين ونبيل معلول تجمعه علاقة قوية ومميزة مع سيف الجزيرى وشيكابالا ومن الأهلى على معلول".

حقق فريق الترجى التونسى فوزا غاليا على الزمالك 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد حماد العقربى فى رادس بالجولة الثالثة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ليرتفع رصيد الفريق التونسى لـ9 نقاط فى صدارة المجموعة، ويضع قدما فى دور الثمانية للبطولة، بينما تجمد رصيد الفارس الأبيض عند نقطة وحيدة فى المركز الرابع للمجموعة ويحتاج للفوز فى المباريات الثلاث المتبقية من أجل تحقيق الصعود للدور الثانى.

تقدم محمد على بن حمودة للترجى في الدقيقة 36 من عمر اللقاء، وأضاف محمد على بن رمضان الهدف الثانى فى الدقيقة 92 من عرضية لليبى حمدو الهونى.