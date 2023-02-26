شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: حزين على نتيحة مباراة صن داونز.. ومحمد هانى لا يهدر ركلات الجزاء بالتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق الأهلى، عن حزنه بعد تعادل فريقه أمام صن داونز بهدفين لمثلهما فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت فى دورى أبطال أفريقيا.

وقال مارسيل كولر، فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "حزين للغاية على نتيجة مباراة صن داونز، ونهدر الكثير من الفرص ولا نحولها إلى أهداف، تأخرنا فى النتيجة واستطعنا بقوة الشخصية العودة والتقدم ولكن تلقينا هدفا بدون داع، وتقدمنا بهدفين فقط لأننا أهدرنا الفرص".

وأضاف كولر: الأهلى قدم مباراة جيدة واستطاع العودة للمباراة بعد التأخر بهدف، الفرق بيننا وبينهم أنهم يستغلون الفرص التى تتاح لهم ونحن نهدر الفرص بكثرة.

وتابع: "نعرف ان المنافس يشاهد مباريات الفريق وإذا استمر نفس اللاعب فى تسديد ركلات الترجيح سيعرفون أين سيسدد، فقبل كل مباراة أختار 3 لاعبين لتسديد ركلات الترجيح وأقول لهم من يشعر أنه قادر على التسديد فعليه تسديد ركلة الجزاء".

واستطرد: "محمد هانى يلعب كل ركلات الجزاء بشكل مميز جدا ولا يهدر أى ركلة جزاء فى التدريب، ولكن رأينا ماذا حدث أمام صن داونز والفرق بين التدريب والمباراة هو الضغط، لكن على معلول أهدر ركلة جزاء أمام فلامنجو وكذلك أفشة أهدر، ونختار 3 لاعبين لتسديد ركلات الجزاء ولكن لن ألومهم".

واختتم كولر تصريحاته قائلا: "هناك مشاكل كثيرة نحتاج لعلاجها فى التدريب، ولكن لا نمتلك أى وقت لتدريب اللاعبين على علاج الأخطاء والتدريب النظرى يكون أكثر من العملى لضغط المباريات وتلاحم المنافسات".

وتعادل فريق الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ويحقق أول نقطة في مشواره بدور المجموعات للنسخة الحالية من البطولة الأفريقية بعد لعب مباراتين، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام القطن الكاميروني.