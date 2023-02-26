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الأهلى يهزم الوكرة القطرى ويتأهل لربع نهائى البطولة العربية للطائرة

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القاهرة - سامية سيد -  

فاز فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الوكرة القطرى بنتيجة 1/3 فى ختام الدور الأول بالبطولة العربية لأندية الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة وتستمر حتى 3 مارس المقبل. 

 

وبهذه النتيجة تأهل الأهلى إلى دور ربع النهائى محققا العلامة الكاملة بالفوز فى 5 لقاءات ليلتقى السويحلى الليبى.

 

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 6 فرق يقام بينهما دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

 

وفى الدور ربع النهائى يلتقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعين، يتأهل منهم 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.

 

جاءت القرعة البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة بمشاركة 12 ناديا كالتالى:

 

- المجموعة الأولى

 

الأهلى القطرى – الميناء اليمن - الصداقة الفلسطينى - النصر البحرينى - السويحلى الليبى - كاظمة الكويت.

 

- المجموعة الثانية

 

الوكرة القطرى – خيبل المهرة اليمن - مصافى الشمال العراق - بنى ياس الإماراتى – السيب عمان – .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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