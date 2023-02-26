شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الوكرة القطرى ويتأهل لربع نهائى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الوكرة القطرى بنتيجة 1/3 فى ختام الدور الأول بالبطولة العربية لأندية الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة وتستمر حتى 3 مارس المقبل.

وبهذه النتيجة تأهل الأهلى إلى دور ربع النهائى محققا العلامة الكاملة بالفوز فى 5 لقاءات ليلتقى السويحلى الليبى.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 6 فرق يقام بينهما دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفى الدور ربع النهائى يلتقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعين، يتأهل منهم 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.

جاءت القرعة البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة بمشاركة 12 ناديا كالتالى:

- المجموعة الأولى

الأهلى القطرى – الميناء اليمن - الصداقة الفلسطينى - النصر البحرينى - السويحلى الليبى - كاظمة الكويت.

- المجموعة الثانية

الوكرة القطرى – خيبل المهرة اليمن - مصافى الشمال العراق - بنى ياس الإماراتى – السيب عمان – الأهلى المصري.