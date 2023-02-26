الامارات | لطيفة بنت محمد تتوج كريتشكوفا بطلة لـ «تنس دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، النجمة التشيكية باربورا كريتشكوفا، المصنفة 30 عالمياً، بلقب بطولة «سوق دبي الحرة» للاعبات المحترفات، عقب فوز التشيكية على المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك، بواقع (6-4 و6-2)، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس، على استاد «سوق دبي الحرة» الرئيس في منطقة القرهود، ودامت نحو ساعة و32 دقيقة.

كما توجت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الثنائي الروسي المكون من فيرونيكا كوديرميتوفا و ليودميلا سامسونوفا، الذي حسم لقب منافسات الزوجي.

وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اليوم الختامي.

حضر مراسم التتويج الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد التنس، والنائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة كولم ماكلوكلين، والرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة ومدير بطولات «سوق دبي الحرة» للتنس صلاح تهلك، ورئيس العمليات في سوق دبي الحرة راميش سيدامبي، ونائب رئيس أول للتسويق في سوق دبي الحرة شنيد السباعي، ورئيس رابطة محترفات التنس العالمي ستيف سايمون.

وبات التشيكية كريتشكوفا النجمة 16 تاريخياً التي تنجح في حصد لقب بطولة «تنس دبي» للاعبات المحترفات منذ انطلاقتها عام 2001، وثانية اللاعبات التشيكيات تتويجاً باللقب، بعد مواطنتها بيترا كوفيتوفا بطلة نسخة 2013.

وحصلت كريتشكوفا على جائزة المركز الأول البالغة 454 ألفاً و500 دولار، إضافة إلى 900 نقطة تضاف إلى مجموع نقاط تصنيفها العالمي، فيما حصدت اللاعبة البولندية إيغا شفيونتيك الجائزة المالية للمركز الثاني البالغة 267 ألفاً و690 دولاراً، و585 من النقاط.

وتعد مواجهة الأمس هي الرابعة تاريخياً التي تجمع البطلتين خلال مسيرتهما في عالم الكرة الصفراء، والنهائي الثاني على التوالي الذي تنجح فيه كريتشكوفا في تأكيد علو كعبها في المباريات النهائية على حساب منافستها شفيونتيك، بعد أن توجت كريتشكوفا أكتوبر الماضي ببطولة التشيك، بفوزها في النهائي بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (5-7 و7-6 و6-3)، فيما يعود انتصار البولندية شفيونتيك على حساب كريتشكوفا إلى نصف نهائي بطولة ميامي عام 2021 بواقع مجموعتين دون رد (6-4 و6-2)، واتبعتها بالفوز العام الماضي في ثمن نهائي بطولة روما على الأراضي الترابية بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (3-6 و7-6 و7-5).