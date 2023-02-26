الامارات | مهمة صعبة للتونسي الجزيري في «الظهور الأخير»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفرزت نتائج قرعة بطولة «تنس دبي» للرجال، التي أقيمت أمس في قاعة المجلس باستاد «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود، البالغة جوائزها 2.9 مليون دولار، عن مواجهة صعبة للممثل العرب الوحيد في منافسات الفردي التونسي مالك الجزيري، في ظهوره الأخير بعالم الكرة الصفراء، بعد أن وضعته القرعة في مواجهة المصنف 31 عالمياً الإسباني إليخاندور فوكينا في افتتاح الدور الأول.

وجاءت القرعة سهلة على المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بما يمهد الطريق أمامه لانتزاع اللقب السادس له تاريخياً في «تنس دبي»، عقب تتويجه أعوام 2009 و2010 و2011 و2013 و2020، إذ جاء على رأس المجموعة الأولى، واستهلال مشواره بلقاء أحد اللاعبين القادمين من الدور التأهيلي.