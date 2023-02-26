الامارات | الشارقة يخطف «سوبر الإمارات» من قلب العيناوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج الشارقة بلقب كأس السوبر الإماراتي للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على العين بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد آل مكتوم في دبي.

واستفاد الشارقة من خطأ فادح ارتكبه مهاجم العين، التوغولي لابا كودجو، والذي سجل هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 29.

وجاءت المباراة حماسية وعلى قدر المستوي الذي يجمع بطلي الدوري والكأس، إذ استهل العين موقعة ملعب «النصر» بأفضلية واضحة، وكان بمقدوره أن يتقدم مبكراً من ضربة ثابتة نفذها بندر الأحبابي إلا أن كرته حفت بالعارضة قبل أن تستقر خارج الملعب «5».

وبعدها رد الشارقة بهجمة مرتدة منظمة انتهت عند دجانيني تافاريس، الذي توغل داخل الصندوق وسدد في الشباك من الخارج «7».

ووسط سيطرة مُطلقة للزعيم كاد الملك أن يخطف هدف السبق، من كرة عرضية مررها عثمان كامارا، لينقض عليها ليوان بيريرا، برأسه ولكن من سوء حظه انتهت اللعبة بمحاذاة القائم الأيمن «15».

وبعد 10 دقائق من الهدوء الحذر عاد العين ليهدد مرمى الحارس عادل الحوسني، الذي تعاطف معه القائم ومنع هدفاً من تسديدة سفيان رحيمي.

وجاء الحسم لمصلحة الشارقة مع الدقيقة 29، حينما حول كايو لوكاس كرة من ركنية برأسه، لترتطم بمهاجم العين لابا كودجو، وتستقر في شباك خالد عيسى.

وبعد الهدف واصلت العارضة عنادها مع العين، ومنعت هدف التعادل بعدما سدد سفيان رحيمي من مسافة قريبة تصدى لها عادل الحوسني وأبعدتها العارضة لخارج الملعب «33»..

وتراجع نسق أداء العين مع مطلع الشوط الثاني، مع أفضلية كانت واضحة للشارقة على مجريات اللعب، إذ سنحت له أكثر من فرصة لتعزيز تقدمه، أبرزها تسديدة كايو ليما وأبعدها خالد عيسى «58».

وفي المقابل برز أيضاً حارس الشارقة، عادل الحوسني، الذي أبعد رأسية لابا كودجو، بصورة فائقة وتحولت إلى ركنية دون أن تُستغل «60».

وكان العين قريباً من التعادل في الدقائق الـ10 الأخيرة من المباراة من دربكة داخل الصندوق، ولكن المدافع جوستافو نجح في إبعاد الكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى.