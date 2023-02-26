الامارات | خالد بن محمد بن زايد يشهد «طواف الإمارات» ويُحيّي الدرّاجين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، جانباً من منافسات المرحلة السادسة لـ«طواف الإمارات» 2023، وحرص سموّه على الترحيب بجميع الدرّاجين المشاركين في السباق، أثناء مرورهم على أبرز معالم إمارة أبوظبي.

جاء ذلك، خلال المرحلة قبل الأخيرة «مرحلة الدار» وامتدت لمسافة 166 كم، وانطلقت من جزيرة ياس «وارنر براذر»، مروراً بالمعالم المميزة لإمارة أبوظبي، وانتهاءً بكاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي.

وأشاد سموّه بدور «طواف الإمارات» في إبراز ما تملكه إمارة أبوظبي من مقومات، تؤكد قدرتها على استضافة وتنظيم مختلف الفعاليات والبطولات الكبرى، وتعزّز من مكانتها مركزاً عالمياً لرياضة الدرّاجات الهوائية.

وكان سموّه أطلق منصّة «بايك أبوظبي» في نوفمبر 2021، لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة الدرّاجات الهوائية، فضلاً عن دعم طموح الإمارة في أن تصبح وجهة رائدة في احتضان فعاليات عالمية في رياضة الدرّاجات الهوائية للهواة والمحترفين.

ورافق سموّه، محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.