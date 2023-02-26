الامارات | جمهور«السوبر» يرسم لوحة رائعة في استاد آل مكتوم.. صور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسهم الحضور الجماهيري الكبير الذي ملىء مدرجات استاد آل مكتوم بنادي النصر، أمس، في إنجاح نهائي كأس السوبر في نسخة الخامسة عشرة التي أقيمت أمس بين فريقي العين بطل الدوري الموسم الماضي والشارقة بطل كأس رئيس الدولة.

ورسم الجمهور الذي حضر مبكرا إلى ملعب المباراة لوحة رائعة ومميزة،

ورغم كثافة الحضور الجماهيري، الا أن دخوله إلى المدرجات تم بكل سلاسة ودون أي مشكلات في بوابات الدخول نظرا لسهولة الإجراءات الخاصة بعملية دخول الجمهور وتواجده في المدرجات.

وكانت رابطة المحترفين قد حددت بوابات الدخول لجماهير كل من الفريقين وتم فتح بوابات الدخول عند الساعة السادسة والنصف مساءً أي قبل نحو ساعتين من موعد بدء المباراة.

واستمتع الحضور بالاحتفالات والعروض والكرنفالات التي اقامتها رابطة المحترفين في استاد آل مكتوم وجذبت هذه العروض اهتمام اعداد كبيرة من الجماهير التي حرصت على التواجد في المدرجات.