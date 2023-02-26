بعد التعادل مع صن داونز.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل الأهلي لإيجابيا الإيجابي بهدفين لمثلهما مع صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحصد الأهلي نقطته الأولى في دور المجموعات حيث سبق وأن خسر بهدف دون رد أمام الهلال السوداني.

ويتصدر صن داونز المجموعة بعد الفوز على الهلال في جنوب إفريقيا ثم الانتصار على القطن الكاميروني، والتعادل أمام الأهلي في ملعب الأخير.

وفيما يلي ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا :

1/ ماميلودي صن داونز:7 نقاط من 3 مباريات (+3 فارق أهداف)

2/ الهلال السوداني: 6 نقاط من 3 مباريات (+1 فارق أهداف)

3/ الأهلي المصري: 1 نقاط من مباراتين ( -1 فارق أهداف)

4/ القطن الكاميروني: 0 نقاط من مباراتين (-3 فارق أهداف)