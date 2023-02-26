بعد حبس مرتضى منصور.. سليمان وهدان رئيسا لنادي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تكليفه بأعمال رئيس النادي خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا بعد حبس مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، لمدة شهر، وبالتالي عزله من رئاسة النادي طبقًا للوائح.

وفي تصريحات لموقع "مصراوي"، قال سليمان: "تم تكليفي من قبل أعضاء مجلس الإدارة، للقيام بأعمال رئيس النادي، خلال الفترة المقبلة".

جاء ذلك بعد اجتماع طارئ عقد مساء السبت بكامل أعضاء مجلس الإدارة، لحسم شخصية رئيس النادي خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق السبت، قضت محكمة النقض رفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، وتأييد حكم حبسه شهرًا مع الشغل، والنفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.

وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في 10 أغسطس الماضي، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرًا مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 41 للائحة الاسترشادية التي تحكم الزمالك وتعد جزءا لا يتجزأ من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والتي تحدد زوال عضوية عن أعضاء مجلس الإدارة بصدور حكم نهائي مقيدة في للحرية وهي اللائحة التي نشرت في الجريدة الرسمية في الثالث من يوليو لعام 2017.