شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الأهلي يضغط وصن داونز يدافع والتعادل السلبي مازال مسيطرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي بالتعادل السلبي فى المباراة التى تجمعهما باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جاءت بداية المباراة سريعة وبدأها الأهلي بالضغط العالي على دفاع صن داونز على أمل أن يخطئ الضيوف، فيما أهدر أحمد عبد القادر فرصة هدف محقق في الدقيقة الثالثة بعدما وصلته الكرة بالخطأ على حدود منطقة الجزاء وسددها ولكن حولها حارس مرمى الفريق الجنوب أفريقي إلى ركلة ركنية.

وسدد أفشة تصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 11 بعد متابعته لركلة ركنية ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى صن داونز،

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمود متولي في خط الدفاع، مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة خط الوسط، وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو في خط الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأحمد القندوسي وطاهر محمد طاهر ومحمد أشرف.

وتلقى الأهلي إخطارًا من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع لمباراة الليلة، جاء ذلك في ضوء الاجتماع الأمني للمباراة الذي جرى مؤخرًا.



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