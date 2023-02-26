شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة منتخب تنس الطاولة البارالمبي: أسعى لتحقيق أفضل النتائج ببطولة مصر الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت علا محمود، لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي، إن مشاركتها في بطولة مصر الدولية ستكون الأولى لها على الإطلاق، حيث شاركت في بطولات جمهورية مسبقًا.

وأضافت علا، في تصريحاتها، إنها سعيدة للغاية بتمثيلها مصر ودخولها المنتخب الوطني؛ لأن مصر شيء كبير بالنسبة لها وفخر أن تكون ممثلا لها في محفل دولي مهم للمشاركة في باريس 2024، متمنية تحقيق نتائج إيجابية في البطولة وترفع اسم مصر عاليا.

وتابعت لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة البارالمبي: أمارس لعبة تنس الطاولة منذ 6 سنوات وأتدرب في النادي تحت قيادة خالد عبد السلام.

واختتمت علا محمود تصريحاتها قائلة: الاتحاد المصري لتنس الطاولة يقدم دعما كبيرا لنا، وفي انتظار زيادة في الدعم خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انضمامنا للمنتخب.

وانطلقت صباح اليوم بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي على مجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر وحتى يوم الإثنين المقبل.