شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يسجل هدف التقدم فى مرمى الأهلى بالدقيقة 35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق صن داونز فى تسجيل الهدف الأول فى مرمى الأهلي عن طريق بيتر شالوليلي فى الدقيقة 35 من المباراة التى تجمعهما باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمود متولي في خط الدفاع، مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة خط الوسط، وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو في خط الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأحمد القندوسي وطاهر محمد طاهر ومحمد أشرف.

وتلقى الأهلي إخطارًا من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع لمباراة الليلة، جاء ذلك في ضوء الاجتماع الأمني للمباراة الذي جرى مؤخرًا.

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