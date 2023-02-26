7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 25 فبراير 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها منتخب مصر يخسر أمام السنغال 4- 0 فى أمم أفريقيا للشباب والترجى التونسى يهزم الزمالك بهدفين نظيفين، ويصعب موقفه فى دورى الأبطال، باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة أسكو كارا فى الكونفدرالية.

تعادل فريق الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ويحقق أول نقطة في مشواره بدور المجموعات للنسخة الحالية من البطولة الأفريقية بعد لعب مباراتين وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام القطن الكاميروني.

جاءت بداية المباراة سريعة وبدأها الأهلي بالضغط العالي على دفاع صن داونز، على أمل أن يخطئ الضيوف، فيما أهدر أحمد عبد القادر فرصة هدف محقق في الدقيقة الثالثة، بعدما وصلته الكرة بالخطأ على حدود منطقة الجزاء وسددها ولكن حولها حارس مرمى الفريق الجنوب إفريقي إلى ركلة ركنية.