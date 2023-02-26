شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب موزمبيق للشباب: مُحبطون للغاية وكنا نستحق الفوز أمام نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال داريو مونتيرو، المدير الفني لمنتخب موزمبيق تحت 20 عاما، إن فريقه قدم مباراة كبيرة رغم الهزيمة التي تلقاها أمام نيجيريا في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، خلال منافسات كأس أمم افريقيا للشباب المقامة بمصر خلال الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل.

وقال «مونتيرو»، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب المباراة باستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية، إننا محبطون، توقعنا أن نربح اليوم، واستعدينا جيدًا للمباراة، وتوقعنا أن نسجل هدف على الأقل لكننا لم نفعل، هذا إحباط كبير بالنسبة لنا.

وأضاف أنه يريد تهنئة أولاده اللاعبين على ما فعلوه في تلك البطولة، ووجود موزمبيق في تلك البطولة هو شيء كبير، وليس من المعتاد أن نتواجد ونشارك في تلك المسابقة.

وأشار المدير الفني لمنتخب موزمبيق للشباب إلى أنه لن يتوقف عن العمل، وسوف يبذل قصارى جهده لعلاج الأخطاء التي وقعوا بها خلال البطولة، لامتلاكه جيلا رائعا، من المتوقع أن يكون مستقبلهم باهرًا.

وبتلك النتيجة ودَع المنتخب الموزمبيقي منافسات كأس أمم أفريقيا للشباب، بعد حصوله على المركز الثالث خلفًا للمنتخب السنغالي والمنتخب النيجيري، فيما تذيل المنتخب المصري المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.