شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما للاتحاد والطلائع والسعيد للمحلة وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات الأحد والإثنين، ضمن مواجهات الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق غداً الأحد منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة على رأسها مباراة الزمالك وبيراميدز ومباراة الأهلى والداخلية.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

وجاءت أطقم حكام مباريات غدا وبعد غد على النحو التالي:

أسوان وغزل المحلة

سموحة وحرس الحدود

حكام مباراة سموحة وطلائع الجيش