شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 25/2/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 25 فبراير 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها منتخب مصر يخسر أمام السنغال 4 - 0 فى أمم أفريقيا للشباب، والترجى التونسى يهزم الزمالك بهدفين نظيفين ويصعب موقفه فى دورى الأبطال، وباتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة أسكو كارا فى الكونفدرالية .

منتخب مصر يخسر أمام السنغال 4 - 0 فى أمم أفريقيا للشباب

حقق منتخب السنغال الفوز على منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت المنتخبين باستاد القاهرة.

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