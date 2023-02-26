شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعادل مع صن داونز 2/2 ويحقق أول نقطة بدور المجموعات الأفريقي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ويحقق أول نقطة في مشواره بدور المجموعات للنسخة الحالية من البطولة الأفريقية بعد لعب مباراتين، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام القطن الكاميروني.

جاءت بداية المباراة سريعة، بدأها الأهلي بالضغط العالي على دفاع صن داونز، على أمل أن يخطئ الضيوف، فيما أهدر أحمد عبد القادر فرصة هدف محقق في الدقيقة الثالثة، بعدما وصلته الكرة بالخطأ على حدود منطقة الجزاء وسددها، ولكن حارس مرمى الفريق الجنوب أفريقي حولها إلى ركلة ركنية.

وسدد أفشة تصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 11 بعد متابعته لركلة ركنية ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى صن داونز، ونشط صن داونز بعد مرور أول ربع ساعة وهدد مرمى الأهلي في أكثر من فرصة أبرزها في الدقيقة 19 عن طريق بيتر شالويلي.

ولعب اليود يانج تمريرة سحرية لبيرسي تاو في الدقيقة 21، ولكن لم يحسن السيطرة على الكرة ووصلت على حارس مرمى صن داونز، وبعدها سدد مروان عطية تصويبة على مرمى الخصم ولكن مرت بجوار القائم الأيسر، وأنقذ مروان عطية هدفا محققا لصن داونز في الدقيقة 25، بعدما أبعد الكرة من أمام قدم زواني.

وأحرز بيتر شالويلي هدف التقدم لفريق صن داونز في الدقيقة 34 مستفيدا من خطأ في دفاع الأهلي ومررها عرضية من الجبهة اليسرى، ولم يتمكن علي معلول من إبعادها ليسجل منها شالويلي هدف التقدم لفريقه، وأجرى الأهلي تغييرين جديدين في الدقيقة 83 بنزول محمد شريف وخالد عبد الفتاح بدلا من حسين الشحات ومحمد عبد المنعم.

وأهدر أفشة فرصة محققة لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 41 بعد فشله في تحويل الكرة برأسه داخل الشباك، وبعدها هدد محمد عبد المنعم مرمى صن داونز برأسية من متابعته لركنية ولكن تم ابعادها عن المرمى، وضغط الأهلي في الربع ساعة الأخيرة محاولا تعديل النتيجة ولكن بدون جدوى، فيما أهدر أفشة فرصة جديدة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، فيما انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وأجرى الأهلي تغييرا مع بداية الشوط الثاني بنزول ياسر إبراهيم بدلا من محمود متولي، فيما تحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 50 نتيجة عرقلة بيرسي تاو من مدافعي صن داونز، وأهدرها محمد هاني في الدقيقة 51.

وتعادل محمد عبد المنعم هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 59 من رأسية بعد استقبال ركنية من علي معلول وركنها على يمين حارس مرمى بطل جنوب أفريقيا، فيما أجرى الأهلي باولى تغييراته في الدقيقة 61 بنزول محمود كهربا بدلا من أفشة، وأجرى الأهلي ثاني تغييراته في الدقيقة 70 بنزول طاهر محمد طاهر بدلا من أحمد عبد القادر.

وأحرز حسين الشحات هدف الأهلي التقدم للأهلي في الدقيقة 74 من مهارة عالية بعدما راوغ مدافع صن داونز سددها بيمناه على يمين حارس صن داونز، فيما تعادل مورينا لصن داونز في الدقيقة 80 من خطأ في دفاع الأهلي بعد ارتطام الكرة بالقائم، وعادت لمورينا الذي راوغ، وسددها قوية على يمين محمد الشناوي، وحاول الأهلي خطف هدف الفوز في آخر 5 دقائق قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمود متولي في خط الدفاع، مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة خط الوسط، وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو في خط الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأحمد القندوسي وطاهر محمد طاهر ومحمد أشرف.