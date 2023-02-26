شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يهزم الإسماعيلى بهدفين دون رد وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق الإسماعيلي أمام نظيره القناة بهدفين نظيفين، سجلهما حسام باولو وأحمد جودة، وذلك في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين اليوم السبت، بملعب القناة القديم بالإسماعيلية.

وكان حمزة الجمل، المدير الفني للإسماعيلي، قد فضل إشراك البدلاء مطعمين بالوجوة الصاعدة، أبرزهم الحارس محمد صبحي وكريم الديب والإيفواري سيرجي إكا والغاني ياو أنور وأحمد محسن وعبدالله حسني ومحمد وجدي وأحمد عبد الوهاب ومصطفى فارس ومروان حمدي وحسن صابر للوقوف على مستواهم العام تمهيدًا للاستعانة بالبعض منهم في لقاء فيوتشر بالأسبوع العشرين للمسابقة المحلية، المحدد موعده الخامسة مساء الجمعة المقبل باستاد السلام بالقاهرة، وبشكل عام تعد المواجهة التجريبية للدراويش مفيدة رغم خسارة أحداثها.

تجدر الإشارة إلى أن حمزة الجمل، المدير الفني للإسماعيلي، منح اللاعبين راحة سلبية غدًا الأحد لالتقاط الأنفاس والعودة للانتظام في التدريبات اليومية للتحضير للقاء الرسمي أمام فيوتشر.

والمقرر لها يوم الجمعة الموافق 3 مارس المقبل، في إطار منافسات الأسبوع العشرين بمسابقة الدوري المحلي.

وتأكد غياب عماد حمدي، لاعب وسط الإسماعيلي، عن مواجهة فيوتشر نتيجة تراكم البطاقات، وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء غزل المحلة والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتنص لائحة البطولة على غياب اللاعب لمدة مباراة واحدة في حال حصوله على ثلاث مباريات.