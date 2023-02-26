شكرا لقرائتكم خبر عن مورينا يسجل هدف التعادل لفريق صن داونز أمام الأهلى 2/2.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل ثابيلو مورينا، لاعب صن داونز، هدف التعادل لفريقه أمام الأهلى في الدقيقة 80 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لتصبح النتيجة 2-2.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمود متولي في خط الدفاع، مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة خط الوسط، وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو في خط الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأحمد القندوسي وطاهر محمد طاهر ومحمد أشرف.