شكرا لقرائتكم خبر عن لادان بوسو: نيجيريا تستحق التأهل إلى ربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب لادان بوسو، المدير الفني لمنتخب نيجيريا تحت 20 عاما، عن سعادته البالغة بالفوز على حساب المنتخب الموزمبيقي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والختامية من المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا للشباب والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل.

وقال «بوسو» خلال المؤتمر الصحفي، الذى عقد عقب المباراة بإستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية، إننا جئنا إلى هُنا لتحقيق هدفنا وهو التأهل إلى الدور القادم وحققناه، والآن أصبح لدينا هدف جديد وهو حصد لقب البطولة، وأؤكد لكم أننا قادرون على ذلك.

وأضاف أن أفضل مبارياتنا كانت أمام السنغال في الجولة الافتتاحية، ورغم ذلك خسرنا، وعُدنا من بعيد ونجحنا في الفوز على مصر و وموزمبيق والتأهل إلى الدور القادم، ونحن نستحق ذلك حقًا.

وأشار المدير الفني لمنتخب نيجيريا إلى أن سولومون شينوسو لاعب رائع حقا، ويساعدنا بشكل كبير خلال هذه البطولة، لقد سجل هدف انتصارنا أمام مصر ونجح في التسجيل اليوم أيضًا.

وأوضح أننا سوف نأخذ قسطًا من الراحة غدًا، وبعد ذلك سنستعد للدور ربع النهائي، لقد بذلنا مجهودًا كبيرًا في الأيام القليلة الماضية.

وبتلك النتيجة نجح المنتخب النيجيري في حسم بطاقة تأهله إلى الدور ربع النهائي خلف المنتخب السنغالي، بينما ودع المنتخب المصري والمنتخب الموزمبيقي منافسات البطولة من دور المجموعات.