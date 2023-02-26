شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يحرز هدف التقدم للأهلى فى شباك صن داونز والنتيجة 2 / 1.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل حسين الشحات، لاعب الأهلي، الهدف الثانى لفريقه أمام صن داونز في الدقيقة 74 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، لتصبح النتيجة 2 / 1 للمارد الأحمر.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمود متولي في خط الدفاع، مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة خط الوسط، وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو في خط الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأحمد القندوسي وطاهر محمد طاهر ومحمد أشرف.