سولومون مدافع منتخب نيجيريا للشباب: سنفعل المستحيل لحصد اللقب القاري

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القاهرة - سامية سيد - أكد سولومون شينوسو، مدافع منتخب نيجيريا للشباب، أنه سعيد للغاية لفوزه بلقب رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم باستاد هيئة قناة السويس الجديد بالإسماعيلية، عقب لقاء فريقه أمام نظيره موزمبيق: إن المكسب يعني الاقتراب من نصف النهائي، وسوف أفضل مع زملائي المستحيل لحصد اللقب القاري.

وكان سولومون شينوسو، مدافع منتخب نيجيريا للشباب، قد حصل على جائزة رجل المباراة، عقب انتهاء لقاء فريقه أمام موزمبيق.

يذكر أن منتخب نيجيريا قد حقق الفوز على نظيره الموزمبيقي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، في إطار مباريات دور الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.