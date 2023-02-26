شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. استمرار التعادل السلبي بين الأهلي وصن داونز فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال التعادل السلبي مسيطرا على نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة التى تجمعهما باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جاءت بداية المباراة سريعة وبدأها الأهلي بالضغط العالي على دفاع صن داونز على أمل أن يخطئ الضيوف، فيما أهدر أحمد عبد القادر فرصة هدف محقق في الدقيقة الثالثة بعدما وصلته الكرة بالخطأ على حدود منطقة الجزاء وسددها ولكن حولها حارس مرمى الفريق الجنوب إفريقي إلى ركلة ركنية.

وسدد أفشة تصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 11 بعد متابعته لركلة ركنية ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى صن داونز، ونشط صن داونز بعد مرور أول ربع ساعة وهدد مرمى الأهلي في أكثر من فرصة أبرزها في الدقيقة 19 عن طريق بيتر شالوليلي.

ولعب اليود يانج تمريرة سحرية لبيرسي تاو في الدقيقة 21 ولكن لم يحسن السيطرة على الكرة ووصلت على حارس مرمى صن داونز، وبعدها سدد مروان عطية تصويبة على مرمى الخصم ولكن مرت بجوار القائم الأيسر، وأنقذ مروان عطية هدف محقق لصن داونز في الدقيقة 25 بعدما أبعد الكرة من أمام قدم زواني.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمود متولي في خط الدفاع، مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة خط الوسط، وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو في خط الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأحمد القندوسي وطاهر محمد طاهر ومحمد أشرف.

وتلقى الأهلي إخطارًا من الجهات الأمنية بحضور ١٠ آلاف مشجع لمباراة الليلة، جاء ذلك في ضوء الاجتماع الأمني للمباراة الذي جرى مؤخرًا.



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