شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يخسر أمام الكاميرون فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقيمت المباراة اليوم السبت في الجولة الثانية من المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، والمقامة على صالة نادي الاتحاد السكندري.

وأنهى منتخب مصر الفترة الأولى متأخرًا بنتيجة 24-14، أما الفترة الثانية فقد انتهت بتقدم الكاميرون بنتيجة 44-25.

وحاول منتخب مصر تقليص النتيجة في الفترة الثالثة، حيث انتهت بتقدم الكاميرون بنتيجة 56-46، قبل أن تنتهي الفترة الرابعة واللقاء بفوز منتخب الكاميرون بنتيجة 71/63.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى كأس العالم 2023 بعد الفوز على منتخب تونس بنتيجة 71-67 في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في تصفيات كأس العالم، بمواجهة جنوب السودان في السابعة مساء غد الأحد.