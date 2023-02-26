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منتخب السلة يخسر أمام الكاميرون فى تصفيات كأس العالم

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القاهرة - سامية سيد -  

 

 

أقيمت المباراة اليوم السبت في الجولة الثانية من المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، والمقامة على صالة نادي الاتحاد السكندري.

 

وأنهى منتخب مصر الفترة الأولى متأخرًا بنتيجة 24-14، أما الفترة الثانية فقد انتهت بتقدم الكاميرون بنتيجة 44-25.

 

وحاول منتخب مصر تقليص النتيجة في الفترة الثالثة، حيث انتهت بتقدم الكاميرون بنتيجة 56-46، قبل أن تنتهي الفترة الرابعة واللقاء بفوز منتخب الكاميرون بنتيجة 71/63.

 

وحسم منتخب مصر تأهله إلى كأس العالم 2023 بعد الفوز على منتخب تونس بنتيجة 71-67 في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة.

 

ويختتم منتخب مصر مبارياته في تصفيات كأس العالم، بمواجهة جنوب السودان في السابعة مساء غد الأحد.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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