شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة اتحاد الكرة يعقد اجتماعا طارئا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، عقد اجتماع طارئ، في الساعة الثانية عشر ظهر غد الأحد.

وحقق منتخب السنغال الفوز على منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت المنتخبين باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية المؤهلة التي تحتضنها مصر في الفترة من 19 فبراير الجاري، وحتى 11 مارس المقبل.

بدأ مهرجان الأهداف في الدقيقة 60 حيث تمكن المنتخب السنغالي من تسجيل الهدف الأول بعد عرضية متقنة استقبلها مهاجم السنغال بابي ديمبا برأسه على يمين مصطفى مخلوف، ثم أضاف إيبو ساني الهدفين الثاني في الدقيقة 86، وعاد بابي ديمبا وسجل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 73، و76 من زمن اللقاء.