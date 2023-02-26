شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: الزمالك أمامه 9 نقاط.. ومازال أمل التأهل موجوداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول بنادى الزمالك، أن فرص فريقه لا تزال قائمة فى التأهل لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم الخسارة التي تعرض لها في لقاء الترجي اليوم بالجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت بتونس.

وقال المدير الفني للزمالك فى المؤتمر الصحفي عقب المباراة، "لا يزال أمامنا 9 نقاط، والأمل لا يزال موجودا، وانتهت المرحلة الأولى من دور المجموعات ولم نكن موفقين".

وأضاف فيريرا، "كنا نعلم أن المباراة صعبة وقدمنا شوطا ثانيا جيدا جدا".

وحقق فريق الترجى التونسى فوزا غاليا على الزمالك 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد حماد العقربى فى رادس بالجولة الثالثة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ليرتفع رصيد الفريق التونسى لـ9 نقاط فى صدارة المجموعة، ويضع قدما فى دور الثمانية للبطولة، بينما تجمد رصيد الفارس الأبيض عند نقطة وحيدة فى المركز الرابع للمجموعة ويحتاج للفوز فى المباريات الثلاث المتبقية من أجل تحقيق الصعود للدور الثانى.

تقدم محمد على بن حمودة للترجى في الدقيقة 36 من عمر اللقاء، وأضاف محمد على بن رمضان الهدف الثانى فى الدقيقة 92 من عرضية لليبى حمدو الهونى.