شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتأخر بهدف أمام صن داونز في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي بتقدم الأخير بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

جاءت بداية المباراة سريعة وبدأها الأهلي بالضغط العالي على دفاع صن داونز على أمل أن يخطئ الضيوف، فيما أهدر أحمد عبد القادر فرصة هدف محقق في الدقيقة الثالثة بعدما وصلته الكرة بالخطأ على حدود منطقة الجزاء وسددها، ولكن حولها حارس مرمى الفريق الجنوب إفريقي إلى ركلة ركنية.

وسدد أفشة تصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 11 بعد متابعته لركلة ركنية ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى صن داونز، ونشط صن داونز بعد مرور أول ربع ساعة وهدد مرمى الأهلي في أكثر من فرصة أبرزها في الدقيقة 19 عن طريق بيتر شالوليلي.

ولعب أليو ديانج تمريرة سحرية لبيرسي تاو في الدقيقة 21 ولكن لم يحسن السيطرة على الكرة ووصلت على حارس مرمى صن داونز، وبعدها سدد مروان عطية تصويبة على مرمى الخصم ولكن مرت بجوار القائم الأيسر، وأنقذ مروان عطية هدفا محققا لصن داونز في الدقيقة 25 بعدما أبعد الكرة من أمام قدم زواني.

وأحرز بيتر شالوليلي هدف التقدم لفريق صن داونز في الدقيقة 34 مستفيدا من خطأ في دفاع الأهلي ومررها عرضية من الجبهة اليسرى، ولم يتمكن علي معلول من إبعادها ليسجل منها شالوليلي هدف التقدم لفريقه.

وأهدر أفشة فرصة محققة لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 41 بعد فشله في تحويل الكرة برأسه داخل الشباك، وبعدها هدد محمد عبد المنعم مرمى صن داونز برأسية من متابعته لركنية ولكن تم إبعادها عن المرمى، وضغط الأهلي في الربع ساعة الأخيرة محاولا تعديل النتيجة ولكن بدون جدوى، فيما أهدر أفشة فرصة جديدة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، فيما انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمود متولي في خط الدفاع، مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة خط الوسط، وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو في خط الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأحمد القندوسي وطاهر محمد طاهر ومحمد أشرف.

وتلقى الأهلي إخطارًا من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع لمباراة الليلة، جاء ذلك في ضوء الاجتماع الأمني للمباراة الذي جرى مؤخرًا.

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