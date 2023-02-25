شكرا لقرائتكم خبر بعد 18 جولة.. الباطن يتذوق طعم الفوز على حساب الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تذوق الباطن طعم الانتصارات للمرة الأولى هذا الموسم بعد تغلبه عصر السبت، على ضيفه الاتفاق 0/1 ، في الجولة 18 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل هدف المباراة الوحيد رينزو لوبيز في الدقيقة41.

واحتاج الباطن الانتظار حتى الجولة 18 ليحرز أول انتصار له هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، لكنه ما يزال قابعا في المركز الأخير.

في المقابل، يواصل الاتفاق تراجعه «المخيف»، بتلقيه الخسارة الثالثة على التوالي، وتجمد رصيده عند 19 نقطة بالمركز الـ12.

بدأت المباراة بضغط هجومي مبكر من الباطن، الذي كان الطرف الأفضل طوال الشوط الأول.

ولاحت للاعبي الباطن أكثر من فرصة محققة للتسجيل، لكن تألق باولو فيكتور حارس الاتفاق وسوء التوفيق أنقذا الاتفاق من خسارة كبيرة.

وقبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول، استطاع رينزو أن يسجل هدف الفوز لأصحاب الأرض من تسديدة يسارية رائعة.

في الشوط الثاني تحسن الاتفاق نسبيا، وأجرى عدة تغييرات هجومية، لكن الباطن صمد واستطاع أن ينهي المباراة بهدف دون رد.