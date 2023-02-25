«هاتريك» رونالدو يعيد النصر إلى الصدارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه في الدوري السعودي للمحترفين، وسجل 3 أهداف (هاتريك) قاد بها فريق النصر للفوز على مضيفه ضمك 3 / 0 أمس في المرحلة الـ18.

ونال رونالدو لقب هاتريك في الشوط الأول، وذلك بعد أسابيع قليلة من تسجيل 4 أهداف (سوبر هاتريك) في شباك الوحدة.

وافتتح قائد المنتخب البرتغالي التسجيل للنصر في الدقيقة 18 من ضربة جزاء ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 23 ثم سجل ثالث أهدافه قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

كما سجل رونالدو هدفا رابعا في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 67، تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ورفع رونالدو رصيده إلى 8 أهداف مع فريق النصر ليقتسم مع النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الهلال، المركز الخامس بقائمة هدافي الدوري السعودي.

ويتصدر البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر قائمة الهدافين بـ13 هدفا يليه مواطنه كارلوس جونيور مهاجم الشباب في المركز الثاني بـ12 هدفا ثم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة في المركز الثالث بـ11 هدفا يليه فراس البريكان مهاجم الفتح في المركز الرابع بـ9 أهداف.

واستعاد النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي رافعا رصيده إلى 43 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه الاتحاد و3 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثالث، وتوقف رصيد ضمك عند 22 نقطة في المركز السابع.