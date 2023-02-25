شكرا لقرائتكم خبر الهلال والدحيل.. صراع خليجي بنكهة آسيوية في ثمامة الدوحة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيكون فريق الهلال الكروي الأول على موعد لملاقاة الدحيل القطري عند الـ6 مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، في مواجهة آسيوية جديدة على ملعب الثمامة المونديالي بالعاصمة القطرية «الدوحة»، ضمن نصف النهائي سعيا لبلوغ النهائي ومواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني في ذهاب النهائي الآسيوي في الـ29 من أبريل 2023 على أرض الفريق المتأهل عن منطقة الغرب، بينما ستكون مباراة الإياب بـ6 مايو 2023 في سايتاما باليابان أرض المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق فريق «أوراوا الياباني».

أول منجز سعودي

يتطلع الهلال رغم الظروف التي صاحبته هذا الموسم من توالي الإصابات على لاعبيه، ومنعه من التسجيل خلال فترتي الموسم الحالي، إلا أنه يسعى بكل ما أوتى من قوة للوصول للنهائي، وتسجيل النجمة الخامسة على صدور لاعبيه الذين نجحوا في إحراز فضية العالم في بطولة الأندية التي ختمت أخيرا بالرباط المغربية، كأول منجز سعودي بعد أن تسيد قارته بـ4 بطولات دوري أبطال.

ونجح الفريق الهلالي في الوصول إلى دور نصف النهائي بعد أن أقصى كلا من شباب أهلي دبي بـ (3/1) وفولاذ الإيراني بهدف وحيد، ويحدوه الأمل في إقصاء فريق الدحيل القطري أسوة باللقاءات السابقة التي جمعته به في 6 مناسبات قارية سابقة. حيث يمتلك الهلال تاريخا مشرفا أمام الفرق القطرية التي واجهها في 35 مواجهة سابقة.

بواقع 14 أمام السد و8 أمام الريان و6 أمام الغرافة ومثلهم أمام الدحيل ولقاء وحيد ضد أم صلال.

وحقق نادي الهلال، الانتصار في 19 مباراة ضد الفرق القطرية وخسر 8 مباريات والتعادل حسم 8 مباريات فقط.

حلم الوصول للنهائي

أما فريق الدحيل القطري فقد وصل لهذه المرحلة بعد إقصائه الريان القطري بركلات الترجيح بـ (7/6) في دور الـ 16 ومن ثم أتبعه بالممثل السعودي الثاني فريق الشباب

بـ (2/1) في دور ربع النهائي.

وينشد مدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو أن يبلغ حلم الوصول للنهائي بعد وصوله لهذا الدور للمرة الأةلى في تاريخ النادي. بعد أن يكسب الهلال ويتفوق على زميله السابق في التدريب المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز.

وكان الفريقان تواجها في 6 مواجهات سابقة وجميعها كانت في بطولة دوري أبطال آسيا، حقق الزعيم السعودي انتصارين، فيما فاز الفريق القطري في لقاء وحيد وسيطرت نتيجة التعادل على مباراتين.

وكانت أكبر نتيجة بين الفريقين فوز الهلال على الدحيل بـ4 أهداف مقابل هدف في دوري أبطال آسيا نسخة 2015.

مواجهات الهلال والدحيل التاريخية







دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا 2013.



لقاء الذهاب فاز الدحيل بهدف دون مقابل



مواجهة الإياب تعادلا بهدفين لمثلهما



دور الـ8 دوري أبطال آسيا 2015





في الذهاب فاز الهلال بـ(4/1)



تعادل الفريقان بهدفين لمثلهما في لقاء الإياب



دور الـ8 في دوري أبطال آسيا 2019





في لقاء الذهاب فاز الهلال بـ(3/1)



تعادلا في الإياب بهدفين



الهلال والفرق القطرية