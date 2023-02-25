الهلال والدحيل.. صراع خليجي بنكهة آسيوية في ثمامة الدوحة اليوم

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أول منجز سعودي
يتطلع الهلال رغم الظروف التي صاحبته هذا الموسم من توالي الإصابات على لاعبيه، ومنعه من التسجيل خلال فترتي الموسم الحالي، إلا أنه يسعى بكل ما أوتى من قوة للوصول للنهائي، وتسجيل النجمة الخامسة على صدور لاعبيه الذين نجحوا في إحراز فضية العالم في بطولة الأندية التي ختمت أخيرا بالرباط المغربية، كأول منجز سعودي بعد أن تسيد قارته بـ4 بطولات دوري أبطال.
ونجح الفريق الهلالي في الوصول إلى دور نصف النهائي بعد أن أقصى كلا من شباب أهلي دبي بـ (3/1) وفولاذ الإيراني بهدف وحيد، ويحدوه الأمل في إقصاء فريق الدحيل القطري أسوة باللقاءات السابقة التي جمعته به في 6 مناسبات قارية سابقة. حيث يمتلك الهلال تاريخا مشرفا أمام الفرق القطرية التي واجهها في 35 مواجهة سابقة.
بواقع 14 أمام السد و8 أمام الريان و6 أمام الغرافة ومثلهم أمام الدحيل ولقاء وحيد ضد أم صلال.
وحقق نادي الهلال، الانتصار في 19 مباراة ضد الفرق القطرية وخسر 8 مباريات والتعادل حسم 8 مباريات فقط.
حلم الوصول للنهائي
أما فريق الدحيل القطري فقد وصل لهذه المرحلة بعد إقصائه الريان القطري بركلات الترجيح بـ (7/6) في دور الـ 16 ومن ثم أتبعه بالممثل السعودي الثاني فريق الشباب
بـ (2/1) في دور ربع النهائي.
وينشد مدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو أن يبلغ حلم الوصول للنهائي بعد وصوله لهذا الدور للمرة الأةلى في تاريخ النادي. بعد أن يكسب الهلال ويتفوق على زميله السابق في التدريب المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز.
وكان الفريقان تواجها في 6 مواجهات سابقة وجميعها كانت في بطولة دوري أبطال آسيا، حقق الزعيم السعودي انتصارين، فيما فاز الفريق القطري في لقاء وحيد وسيطرت نتيجة التعادل على مباراتين.
وكانت أكبر نتيجة بين الفريقين فوز الهلال على الدحيل بـ4 أهداف مقابل هدف في دوري أبطال آسيا نسخة 2015.
مواجهات الهلال والدحيل التاريخية
- دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا 2013.
- لقاء الذهاب فاز الدحيل بهدف دون مقابل
- مواجهة الإياب تعادلا بهدفين لمثلهما
دور الـ8 دوري أبطال آسيا 2015
- في الذهاب فاز الهلال بـ(4/1)
- تعادل الفريقان بهدفين لمثلهما في لقاء الإياب
دور الـ8 في دوري أبطال آسيا 2019
- في لقاء الذهاب فاز الهلال بـ(3/1)
- تعادلا في الإياب بهدفين
الهلال والفرق القطرية
- تعد المواجهة الـ 36 للهلال أمام الفرق القطرية.
- حقق نادي الهلال الانتصار في 19 مباراة ضد الفرق القطرية وخسر 8 مباريات والتعادل حسم 8 مباريات فقط.
- يعد السد القطري أكثر من التقى بالهلال بـ 11 مباراة يليه الريان بـ8 مواجهات، أما أقل الفرق أم صلال بلقاء واحد.
- تعد أكبر نتيجة فوز للهلال على الأندية القطرية في دور المجموعات موسم 2014، عندما انتصر على السد 5ـ0.
- تمكنت الأندية القطرية من تحقيق أكبر انتصار لها على الهلال بـ (4/2) في مباراتين.
- كانت أمام الغرافة في ربع نهائي نسخة 2010 أمام الغرافة، وفي نصف نهائي 2019 أمام السد، و تأهل الهلال منها بفارق الأهداف.
- مواجهة إعدادية وحيدة جمعت الهلال والدحيل موسم 2016 كسبها الهلال بهدفين لهدف.
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