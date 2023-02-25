شكرا لقرائتكم خبر رامون دياز: الزعيم متمرس على البطولات القارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مدرب الهلال رامون دياز: «إن اللاعبين مستعدون جيدا لمباراة الدور قبل النهائي، وقد أجرينا تدريبا أمس للاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة السابقة، في حين كان هنالك جلسة تعاف للاعبين الذين شاركوا في تلك المباراة، ونحن في حالة معنوية جيدة بعد النتائج التي كنا نحققها».

وأضاف: «فريق الهلال متمرس ولديه خبرة كبيرة على الصعيدين القاري والدولي، ووصولنا إلى قبل النهائي لا يعني أن المباراة سهلة، بل نتوقع أن تكون صعبة، ويجب أن نقدم كل خبرتنا وقوتنا خلالها للتأهل للنهائي.

وتابع «لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، ونحن نعرف أن الفريق قادر على إشراك 4 لاعبين أجانب في دوري أبطال آسيا، وهذا يمنح الفرصة للاعبين المحليين، حيث إن لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين المحليين، وكل المجموعة جاهزة، حيث شاهدنا في المباراة الماضية أن عبدالله الحمدان وصالح الشهري شاركا كبديلين في المباراة الماضية وأسهما في حسم الفوز».

وأردف بالقول: «من الرائع وجود مدربين من الأرجنتين في قبل النهائي، أنا أعرف مدرب الدحيل جيدا، وأتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة، وأنا سعيد لمقابلة كريسبو أخيرا كمدربين في الملعب.