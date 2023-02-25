رامون دياز: الزعيم متمرس على البطولات القارية

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وأضاف: «فريق الهلال متمرس ولديه خبرة كبيرة على الصعيدين القاري والدولي، ووصولنا إلى قبل النهائي لا يعني أن المباراة سهلة، بل نتوقع أن تكون صعبة، ويجب أن نقدم كل خبرتنا وقوتنا خلالها للتأهل للنهائي.
وتابع «لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، ونحن نعرف أن الفريق قادر على إشراك 4 لاعبين أجانب في دوري أبطال آسيا، وهذا يمنح الفرصة للاعبين المحليين، حيث إن لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين المحليين، وكل المجموعة جاهزة، حيث شاهدنا في المباراة الماضية أن عبدالله الحمدان وصالح الشهري شاركا كبديلين في المباراة الماضية وأسهما في حسم الفوز».
وأردف بالقول: «من الرائع وجود مدربين من الأرجنتين في قبل النهائي، أنا أعرف مدرب الدحيل جيدا، وأتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة، وأنا سعيد لمقابلة كريسبو أخيرا كمدربين في الملعب.
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