شكرا لقرائتكم خبر حافلات لنقل الجماهير الهلالية للدوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحددت إدارة الهلال عبر حسابها الرسمي في «تويتر» موقعين لنقل الجماهير: الأول في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، والثاني في ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، على أن تنطلق الحافلات في تمام الساعة التاسعة صباحا، والعودة من قطر بعد نهاية المباراة.
وكشفت الإدارة عن توفير تذكرة للمباراة لكل مشجع إضافة إلى تقديم وجبات غذائية ومشروبات، لكنها اشترطت على الراغبين في مساندة الفريق أمام منافسه القطري في الحضور بالتيشيرت الأزرق، والتقيد بتعليمات مشرفي الموقع.
ويلتقي الهلال حامل اللقب اليوم مع الدحيل القطري، ضمن دور نصف النهائي على ملعب الثمامة المونديالي.
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