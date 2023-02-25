حافلات لنقل الجماهير الهلالية للدوحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت إدارة نادي الهلال تسيير حافلات لنقل الجماهير الهلالية من الدمام والأحساء برا إلى قطر؛ لمساندة وصيف العالم في مواجهة نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022 أمام الدحيل القطري.

وحددت إدارة الهلال عبر حسابها الرسمي في «تويتر» موقعين لنقل الجماهير: الأول في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، والثاني في ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، على أن تنطلق الحافلات في تمام الساعة التاسعة صباحا، والعودة من قطر بعد نهاية المباراة.

وكشفت الإدارة عن توفير تذكرة للمباراة لكل مشجع إضافة إلى تقديم وجبات غذائية ومشروبات، لكنها اشترطت على الراغبين في مساندة الفريق أمام منافسه القطري في الحضور بالتيشيرت الأزرق، والتقيد بتعليمات مشرفي الموقع.

ويلتقي الهلال حامل اللقب اليوم مع الدحيل القطري، ضمن دور نصف النهائي على ملعب الثمامة المونديالي.