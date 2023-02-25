المهندس يفوز بكأس الجياد العربية الأصيلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم ميدان فروسية الجبيل، أمس، حفل سباقه الخامس عشر للموسم الحالي 1444، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.

وتكون السباق من 4 أشواط مسافة كل شوط 2000م، جاءت نتائجها كما يلي: الشوط الأول كأس شركة المواساة الطبية «للجياد العربية الأصيلة مفتوح حصن و فراس + 3 سنوات فاز بالمركز الأول الجواد «المهندس» لإسطبل ناصر المنصوري، وفي الشوط الثاني كأس شركة عبدالله مبارك المسحل للجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح أمهار ومهرات 3 سنوات، وفاز بالمركز الأول الجواد «انجلينا» لإسطبل حمد المري، وفي الشوط الثالث كأس شركة معادن للجياد المهجنة الأصيلة مفتوح حصن وأفراس + 3 سنوات، فائز بالمركز الأول الجواد «مصبح» لإسطبل عبدالله الدوسري.

وفي الشوط الرابع كأس بلدية الجبيل للجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح حصن وأفراس + 4 سنوات، فاز بالمركز الأول الجواد «معروف» لإسطبل شقران المطيري.