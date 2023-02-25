شكرا لقرائتكم خبر مدرب الدحيل: سنواجه فريقا عظيما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدرب الدحيل هيرنان كريسبو إيمانه بقدرة فريقه على تحقيق الفوز والتأهل للنهائي، وقال: أعتقد أن المباراة ستكون صعبة، حيث سنواجه فريقا عظيما، ولكن فريقنا عظيم أيضا، وهو يقوم تدريجيا بكتابة التاريخ للنادي، وسنواصل التقدم.

وأضاف: اليوم سأتحدث مع طبيب الفريق حول وضع اللاعبين، اللاعب الوحيد الذي يمكن أن أؤكد حالته هو سلطان البريك، الذي سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة أمام الريان، في حين أن بقية اللاعبين جاهزون للعب.

وتابع: أنا فخور بمواجهة مدربي السابق رامون دياز، حيث نتشارك بتاريخ طويل معا وفزنا بلقب كوبا ليبرتادورس عام 1996، وأنا فخور بمواجهته لأنه يمتلك مسيرة طويلة في حين أنني ما زلت في بداية المسيرة، وهو مدرب رائع، وأنا أحترم مسيرته كثيرا وأحترمه كشخص، وستكون مباراة الغد قصة جميلة.

وختم: قلت للاعبين من قبل إنهم إذا أرادوا أن يتوجوا باللقب، فيجب أن يفوزوا على فريق بطل، والهلال هو حامل اللقب وقد فاز على فلامينغو قبل أسابيع ولعب أمام ريال مدريد، وستكون أمامنا فرصة جيدة بمواجهة فريق بطل.