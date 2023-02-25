دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يهدر نقطتين بتعادل مخيب مع صن داونز (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل الأهلي مع صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقدم فريق صن دانز عن طريق لاعبه بيتر شالولايل في الدقيقة 34.

https://vidbtol2.stad90.com/embed/EtbIST1hrpwVr

وفي الشوط الثاني، أهدر محمد هاني ضربة الجزاء بعد تسديد الكرة بشكل سئ في الدقيقة 51، بعدما احتسبها الحكم لصالح بيرسي تاو.

https://vidbtol2.stad90.com/embed/ZRxMn9OcaZzV4

وفي الدقيقة 59، نجح المدافع محمد عبد المنعم في تسجيل هدف التعادل للأهلي من رأسية مميزة.

https://vidbtol2.stad90.com/embed/vOsh8FYklZ4Vp

وتمكن حسين الشحات من تسجيل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 74 أمام صن داونز.

https://vidbtol2.stad90.com/embed/11Acden0FWsk7

وفي الدقيقة 80، سجل مورينا هدف التعادل لصن داونز أمام الأهلي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

https://vidbtol2.stad90.com/embed/fgdXfHRFd3bLy

وحصد الأهلي أول نقطة له في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وأصبحت مهمة الأهلي معقدة في دوري أبطال أفريقيا، بعدما وصل الهلال السوداني إلى 6 نقاط من 3 مباريات، إلى جانب صنداونز صاحب الصدارة بـ7 نقاط من 3 جولات.

ويقع الأهلي وصن داونز في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، بجانب الهلال السوداني والقطن الكاميروني.‏

وكان الأهلي قد خسر أمام الهلال السوداني بهدف في الجولة الثانية، وتم تأجيل له مباراة القطن الكاميروني.

وبدأ الأهلي مباراة صن داونز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - أفشة - مروان عطية - حسين الشحات - أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.