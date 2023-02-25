دوري أبطال إفريقيا.. صن داونز يتقدم على الأهلي في شوط أول مثير

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز بتقدم الفريق الجنوب إفريقي بهدف مقابل لاشيء، في المباراة المقامة حاليا على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز هدف فريق صن دانز اللاعب بيتر شالولايل في الدقيقة 34.

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ويقع الأهلي وصن داونز في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، بجانب الهلال السوداني والقطن الكاميروني.‏

وكان الأهلي قد خسر أمام الهلال السوداني بهدف في الجولة الثانية، وتم تأجيل له مباراة القطن الكاميروني.

أما صن داونز فقد فاز في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة المجموعات على حساب الهلال السوداني والقطن الكاميروني، ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط.

ويبدأ الأهلي مباراة صن داونز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - أفشة - مروان عطية - حسين الشحات - أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.