التعادل يحسم "ديربي مدريد" بين ريال وأتليتيكو

المنامة - ياسر ابراهيم - حسم التعادل الإيجابي (1-1) موقعة ديربي العاصمة الإسبانية مدريد بين ريال وضيفه أتليتيكو اليوم السبت في المرحلة 23 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبادر الأوروغواياني خوسيه ماريا خيمينيز بافتتاح التسجيل للضيوف (78).



في المقابل وقّع المهاجم الواعد ألفارو رودريغيز هدف التعادل لأصحاب الأرض (85).



وشهدت موقعة ملعب "سانتياغو بيرنابيو" طرد مهاجم الروخيبلانكوس الأرجنتيني أنخيل كوريا بعد تدخّل غير شرعي على مدافع الفريق الملكي الألماني أنطونيو روديغير (64).



وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدّر والذي يواجه مستضيفه ألميريا غدًا الأحد.



في المقابل بات في جعبة أتليتيكو مدريد 42 نقطة في المرتبة الرابعة.



وضمن ذات المرحلة، فاز إسبانيول على ريال مايوركا (2-1) وقادش على رايو فايكانو (1-0).

