مانشستر سيتي ينتصر بنتيجة عريضة وأرسنال يعود بالفوز من أرض ليستر سيتي

المنامة - ياسر ابراهيم - انتصر مانشستر سيتي بنتيجة عريضة على مضيفه بورنموث في ليلة شهدت تسجيل النرويج هالاند لرقم تاريخي جديد.

عاد مانشستر سيتي لسكة الانتصارات من الباب العريض بفوزه على بورنموث 4-1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز في ليلة خاصة لنجمه النرويجي إيرلينغ هالاند.

وجاء فوز مانشستر سيتي بعد تعادلين أمام نوتنغهام فورست في الدوري ولايبتسيغ في دوري أبطال أوروبا ليذلل الفارق مع آرسنال المتصدر إلى نقطتين رافعاً رصيده إلى 55 نقطة.

وافتتح الأرجنتيني ألفاريز التسجيل لصالح الضيف بعد ربع ساعة على انطلاق صافرة البداية.

وأضاف هالاند الهدف الثاني لفريقه (29) والسابع والعشرين له في الدوري الممتاز هذا الموسم ليصبح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف مع سيتي في المسابقة خلال موسم واحد.

وأضاف فودين الهدف الثالث مع اللحظات الأخيرة من الشوط الأول (45) قبل أن يأتي الهدف الرابع من كرة لألفاريز ارتطمت بالويلزي مبهام في الدقيقة الواحدة والخمسين.

ووقع الكولومبي ليرما على هدف فريقه الشرفي في الدقيقة الثالثة والثمانين.

وتوقف رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر.

وفي مباراة أخرى عاد أرسنال إلى دياره بثلاث نقاط مهمة عقب تغلبه على مضيفه ليستر سيتي بهدف مقابل لا شيء.

وأحرز "الغانرز" هدف الانتصار الوحيد عن طريق البرازيلي غابرييل مارتينيلي الذي تسلم تمريرة من البلجيكي لينادرو تروسارد ثم انسل من بين المدافعين وسدد في الزاوية البعيدة عن متناول حارس المرمى.



وعزز أرسنال بهذا الفوز موقعه في صدارة الترتيب بوصوله إلى النقطة 57، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 24 نقطة وبقي بالمركز الرابع عشر.



وفي نتائج أخرى سُجلت بالتوقيت نفسه، تغلب أستون فيلا على مضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين، وليدز يونايتد على ضيفه ساوثهامبتون بهدف دون رد، وأمطر وست هام يونايتد شباك نوتينغهام فوريست برباعية في استاد "لندن الأولمبي".



(وكالات + بي إن سبورت)