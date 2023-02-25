الزمالك يسقط أمام الترجي ويعقد مهمته في دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق فريق الترجي التونسي فوزا هاما على نظيره الزمالك، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحل الزمالك ضيفًا على الترجي التونسي في ملعب رادس، في لقاء بالجولة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

ويتواجد الزمالك والترجي في المجموعة الرابعة رفقة كل من شباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

تقدم الترجي عن طريق لاعبه بن حمودة في الدقيقة 35 بعد خطأ من حارس الزمالك محمد عواد الذي وضع الكرة بشكل رائع في الشباك.

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وفي الدقيقة 92، نجح الترجي في تسجيل الهدف الثاني بعد مراوغة رائعة من حمدو الهوني وتمرير كرة عرضية لـ بن رمضان الذي يضعها في الشباك الخالية.

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بهذه النتيجة، حافظ الترجي على صدارته للمجموعة الرابعة ليصل للنقطة التاسعة، فيما يتذيل الزمالك جدول الترتيب بنقطة وحيدة بعد مرور 3 جولات.