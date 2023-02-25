بيرسي تاو يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب "الأهلي وي السلام".

وسيبدأ الأهلي مواجهة صن داونز بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - محمد عبد المنعم - علي معلول.

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

الهجوم: حسين الشحات - أحمد عبد القادر - بيرسي تاو.

ويفقد الأهلي خلال مباراته أمام صن داونز جهود 7 لاعبين، وهم: عمرو السولية، محمد فخري، برونو سافيو، أحمد نبيل كوكا، رامي ربيعة، أيمن أشرف، شادي حسين.