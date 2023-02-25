شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تسجل الهدف الرابع فى منتخب الشباب بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف منتخب السنغال الهدف الرابع في مرمى منتخب مصر للشباب مواليد 2003، فى المباراة التى تجمع المنتخبين باستاد القاهرة في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية المؤهلة التي تحتضنها مصر في الفترة من 19 فبراير الجاري، وحتى 11 مارس المقبل. بدأ مهرجان الأهداف في الدقيقة 60 حيث تمكن المنتخب السنغالي من تسجيل الهدف الأول بعد عرضية متقبة استقبال مهاجم السنغال بابي ديمبا برأسه على يمين مصطفى مخلوف، ثم أضاف إيبو ساني الهدفين الثاني في الدقيقة 86 وعاد بابي ديمبا وسجل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 73، و76. بدأت المباراة قوية وهجومية، وحاول منتخب السنغال تسجيل الهدف بشن عدة هجمات من الجبهة اليسرى للمنتخب، وزاد مصطفى مخلوف والدفاع عن مرمى منتخب مصر أمام محاولات شباب أسود التيرانجا. تراجع المنتخبان هجوميا بعد دقائق جس النبض وسط هدوء بينهما ومحاولات مصرية من أجل اختراق المنتخب السنغالي من الجبهة اليسرى إلا أنه لم تشكل خطورة على أسود التيرانجا. لاحت للضيوف محاولة سنغالية عبر مارفي، والذي صوبها في الشباك الخارجية، لتفشل محاولاته من أجل التقدم، وحاول منتخب الشباب استغلال الكرات الثابتة لكنها فشلت في ايجاد طريقها لمرمى أسود التيرانجا.

وجاء التشكيل على النحو التالي: "مصطفي مخلوف فى حراسة المرمى، عمر فايد، عبد الرحمن جودة، احمد رضا، رافت خليل، خالد عوض، محمد حمدي، ماجد هاني، أحمد عبد الرحيم إيشو، يوسف حسن، وأحمد شريف".

وضمت قائمة بدلاء منتخب الشباب كلا من: "أحمد نادر السيد، طارق علاء، كريم الدبيس، أحمد نادر حواش، إياد العسقلاني، محمد فارس، عمر الساعي، بلال مظهر، إسلام عبد الله".

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، واستقبل هدفا ولم يسجل أهداف حتى الآن في البطولة، بينما منتخب السنغال في الصدارة برصيد 6 نقاط وتحل نيجيريا ثانية برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب موزمبيق الترتيب بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن مصر.

ورغم تأزم موقف منتخب مصر إلا أن كل الفرص متاحة للتأهل لكن يتوقف ذلك على نتائج الفرق الأخرى، حيث يملك منتخب شباب مصر فرصة للتأهل كثاني المجموعة دون النظر لنتائج المجموعات الأخرى والدخول في حسابات التأهل ضمن أفضل مركز ثالث.

ولا بديل لمنتخب شباب مصر عن الفوز على حساب السنغال في الجولة الختامية من أجل التمسك بفرصة التأهل كثاني المجموعة، ففي حال فوز شباب الفراعنة على السنغال يصبح رصيد مصر 4 نقاط، ويتأهل ثانيا في حال خسارة نيجيريا بفارق هدف أو اثنين على الأكثر من موزمبيق.

قد يتأهل المنتخب كأفضل مركز ثالث حال الفوز على السنغال حيث يرتفع رصيده إلى 4 نقاط، وذلك حال فوز أو تعادل نيجيريا أمام موزمبيق، أو إذا تغلبت موزمبيق على نيجيريا وبات فارق الأهداف لصالح موزمبيق.