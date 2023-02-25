شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعاين أرضية ملعب السلام قبل مباراة الأهلي وصن داونز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على معاينة أرضية ملعب الأهلي والسلام، والتي تستضيف مباراة فريقه أمام صن داونز الجنوب أفريقي بعد قليل باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد عودة الأهلي للعب عليه بعد فترة من اللعب على استاد القاهرة الدولي.



جهاز الاهلي يعاين ارضية ملعب السلام (1)



جهاز الاهلي يعاين ارضية ملعب السلام (2)



جهاز الاهلي يعاين ارضية ملعب السلام (3)



جهاز الاهلي يعاين ارضية ملعب السلام (4)



جهاز الاهلي يعاين ارضية ملعب السلام (5)

كما نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورا من داخل غرف الملابس قبل مباراة الفريق الأحمر ضد صن داونز الجنوب إفريقي والتي تجمعهما مساء اليوم السبت على إستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتلقى الأهلي إخطارًا من الجهات الأمنية بحضور ١٠ آلاف مشجع لمباراة الليلة، جاء ذلك في ضوء الاجتماع الأمني للمباراة الذي جرى مؤخرًا.

وأنهى الأهلي مرانه الختامي مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة صن داونز، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

وخاض الفريق فقرة إحماء قبل تدريبات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجزء الخططي الذي يرغب في تنفيذه خلال المباراة.

وخاض رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، والتي تضم كلا من ماميلودي ‏صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.‏

وتحدث مارسيل كولر، عن مواجهة صن داونز ، وقال إن الفريق استعد بشكل جيد للمباراة، وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد مساء أمس: «أمامنا مباراة صعبة أمام فريق قوي وهو صن داونز الجنوب إفريقي، لدينا ميزة أن المباراة على ملعبنا ونسعى إلى تحقيق الفوز».

وردًّا على ما أثير عن نقص خبرات لاعبي صن داونز علق كولر قائلًا: «صن داونز خاض لقاءين في دوري المجموعات حتى الآن، ولديه خبرات كبيرة من خلال مشاركاته السابقة في دوري أبطال إفريقيا، والنادي يحافظ على القوام الأساسي للفريق منذ فترة».

وواصل حديثه: «عنصر الخبرة قد يكون فارقًا في أحداث المباريات، ولكنه لا يرجح كفة فريق دائمًا».

وفيما يتعلق بموقف المجموعة الثانية، قال كولر إن الأهلي ما زال أمامه خمس مباريات في دور المجموعات ونسعى للفوز بها.



غرفة ملابس الاهلي (1)



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غرفة ملابس الاهلي (11)